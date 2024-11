Truffa allo Stato per 67 milioni | arrestate due persone legate a Banca Progetto

Lettera43.it - Truffa allo Stato per 6,7 milioni: arrestate due persone legate a Banca Progetto

La Guardia di finanza sta conducendo perquisizioni nella sede di. L’indagine riguarda un prestito di 6,7di euro garantito d, che lamilanese è accusata di aver ottenuto presentando documentazione falsificata. Sono in corso tre misure cautelari, di cui due arresti, in una indagine della procura di Brescia, parallela a una della procura di Monza per la quale sono in corso di esecuzione altri provvedimenti, tra cui misure cautelari. Tra le accuse contestate ci sono laaggravata, larotta e l’autoriciclaggio. Il 24 ottobreè stata posta sotto amministrazione giudiziaria su mandato del Tribunale di Milano per presunti finanziamenti a societàalla ‘ndrangheta.: «Siamo parte lesa nella vicenda, collaboriamo con la Gdf» «Spa, in relazione a notizie di stampa diffuse in data odierna relative a indagini della Guardia di finanza di Brescia precisa di essere parte lesa nella vicenda» e dunque di non essere indagata.