Ilfattoquotidiano.it - Svelate le vere ricchezze di Re Carlo e William: dagli affitti di abitazioni con muffe alle pareti fino ai tubi fognari. Il Times: “Esonerati dal pagare le tasse”

Ci sono voluti anni di inchieste e di battaglie per vincere le resistenze e superare l’attività di lobby che la stessa regina Elisabetta II aveva condotto con il parlamento per coprire i numeri. La domanda alla quale i giornali cercavano risposta era da sempre: quali sono e quante sono le proprietà e le attività che hanno reso la famiglia reale inglese una delle più ricche al mondo? E non si parla dei beni della corona, che passano di sovrano in sovrano, ma di quelli riconducibili al Ducato di Lancaster, che arricchisce le casse di reIII e di quello di Cornovaglia, che va direttamente nel conto di suo figlio. Funzionerebbe così dal XIV secolo, quando per disposizione dei monarchi feudali, le proprietà su quei territori dovevano servire a generare reddito privato per il re ed il suo erede.