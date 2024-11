Lanazione.it - Stelle Michelin, la Guida 2025. Dove sono i nuovi ristoranti stellati in Toscana

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 5 novembre 2024 – Quattroinquelli contenuti all’interno della nuova, edizione numero 70, presentata oggi a Modena. Sul palco del teatro comunale Pavarotti Freni, l'edizionedella "rossa" ha premiato con la sua celebre stellaalcune delle insegne più apprezzate del Granducato.inInfesteggiano la conquista della ‘stella’ in quattro. All’interno dellac’è gloria per il ristorante Serrae Villa Fiesole a Fiesole (Firenze), per la Contrada a Castelnuovo Berardenga (Siena), per il Saporium a Chiusdino (Siena) che vanta al suo interno uno chef under 30, e per la Locanda de' Banchieri a Fosdinovo (Massa Carrara). La classifica delle: comanda la Lombardia Se in Piemonte il gruppo di superchef Antonino Cannavacciuolo segna una doppietta con due riconoscimenti monoe con due chef under 35: Cannavacciuolo Le Cattedrali by Laqua ad Asti e Cannavacciuolo by The Lake a Pettenasco (Novara), la Lombardiala classifica per regioni con 9 riconoscimenti, seguita da Campania (5), Emilia-Romagna e(4), Piemone e Veneto 2.