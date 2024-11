Ilgiorno.it - "Siamo tre turisti". Ma la polizia trova il tesoro dei ladri

". Peccato che la domanda "In quale albergo alloggiate?" sia rimasta senza risposta. Così, da un controllo in strada generato dall’alta velocità della Peugeot e dal palese nervosismo di conducente e passeggero, gli agenti delle Volanti sono riusciti a recuperare quello che ha tutta l’aria di essere il bottino di una banda di. L’indagine-lampo è scattata alle 16 di domenica, quando due poliziotti di pattuglia in viale Marche hanno deciso di fermare la macchina sospetta: a bordo c’erano un ventunenne peruviano e un trentenne cileno. I due hanno dichiarato di essere in vacanza in città, ma non hanno convinto gli investigatori di via Fatebenefratelli: la perquisizione del veicolo ha portato a scoprire e sequestrare 2.190 euro, due telefoni, un cofanetto con un diamante (e annesso certificato di qualità di una gioielleria di Varese), un orologio scuderia Ferrari e attrezzi per lo scasso (flessibile, dischi per tagliare, piede di porco e mazzetta).