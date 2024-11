Lanazione.it - Sciopero trasporti venerdì 8 novembre, cosa succede in Toscana. Garantito il 30% delle corse

Firenze, 52024 – Autoferrotranvieri in, questa volta senza fasce di garanzia. E' la prima volta cheda 19 anni e è probabile che questo causerà gravi ripercussioni sul trasporto locale, urbano ed extraurbano, per tutta la giornata di2024. Lodi 24 ore è stato indetto da Filt Cgil, Fit-Cisl, Uil, Faisa Cisal, Ugl Fna a livello nazionale, con adesione a livello regionale. Nella stessa giornata anche Cub, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sgb si mobiliteranno. Le sigle non hanno infatti ritirato lo, nonostante l'intervento della commissione di garanzia. Anzi, tramite i loro legali hanno presentato il 31 ottobre scorso un ricorso al Tar Lazio. A Firenze, a partire dalle 10, i sindacati di base terranno un presidio sotto la prefettura di via Cavour.