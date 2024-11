Notizie.com - Sciopero trasporti oggi, 8 ore di stop in Italia dopo il capotreno accoltellato a Genova: quando comincia

È stato indettounodeiin tuttaper 8 ore. È la risposta dei sindacati all’episodio del. Una decisione netta che arriva a seguito dell’episodio di violenza avvenuto in Liguria e per chiedere maggiore sicurezza per tutti gli operatori., 8 ore diin(ANSA) Notizie.comA dichiarare losono state sei sigle sindacali: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Fast e Orsa. Il blocco sarà di 8 ore tra le 9 e le 17 e coinvolgerà tutto quello che è il personale delle imprese ferroviarie da Trena Trenord, da Italo Ntv a Tper. Facciamo però un passo indietro per capire le motivazioni. Ieri alle 13 e 30 undi 40 anni è statosul treno regionale partito daBrignole e che era diretto a Busalla.