Quotidiano.net - Santanchè, il team Italia pronto per Forum e G7 Turismo

Dal Giubileo a Milano-Cortina, dall'intelligenza artificiale all'accessibilità, dalla sostenibilità al capitale umano. Sono tanti e diversi i temi delle due settimane più importanti dell'anno per ilno che a Firenze vedranno succedersi prima ilinternazionale del(8-9 novembre) e poi il G7(13-15 novembre), il primo della storia. A raccontarli in un'intervista all'ANSA la "padrona di casa" ovvero la ministra del, Daniela: "Siamo pronti! Ci aspettano giornate intensissime di lavori costellate da ospiti importanti delle istituzioni in uno scenario di eccellenza come quello di Firenze: oltre ai numerosi ministri stranieri ospiti per il G7, alci saranno anche l'intervento video della premier, Giorgia Meloni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il sindaco di Firenze, Sara Funaro, e il presidente della Toscana, Eugenio Giani".