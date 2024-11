Gaeta.it - Polizia di Stato a Latina: intensificati i controlli contro il degrado e la criminalità

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Nella città di, ladista intensificando le operazioni dillo del territorio, rispondendo così alle crescenti preoccupazioni dei cittadini in merito alla sicurezza. Le iniziative sono mirate a contrastare fenomeni di, spesso seguiti da richieste di intervento più incisivo da parte della comunità. Gli agenti opereranno in diverse aree già indicate per attività delinquenziali, offrendo un supporto tangibile alle istanze di maggior sicurezza. Operazioni della Squadra Mobile Nell’ambito di un’operazione dillo mirata, la Squadra Mobile diha effettuato un attento monitoraggio in una delle zone critiche della città. Qui hanno rintracciato un cittadino straniero ricercato, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Roma.