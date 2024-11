Agi.it - Passeggia sui binari col cane. Travolta e uccisa in Sardegna

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Una donna e il suoche camminavano lungo idella ferrovia sono morti ieri sera nel tratto tra Aidomaggiore e Borore, nell'Oristanese, travolti da un treno in transito diretto a Cagliari. L'allarme ai vigili del fuoco di Oristano è arrivato attorno alle 21. I passeggeri del treno sono rimasti fermi per oltre due ore all'altezza del km 136,175 nel territorio di Aidomaggiore. La vittima aveva 49 anni ed era originaria di Borore (Nuoro). Si ipotizza il suicidio. I passeggeri del treno sono stati trasferiti con mezzi dei vigili del fuoco alla stazione di Abbasanta (Oristano), per poi poter proseguire il loro viaggio fino a Cagliari. Sono in corso le indagini.Â