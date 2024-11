Ilfattoquotidiano.it - Novak Djokovic si ritira dalle Atp Finals di Torino: il motivo e cosa cambia ora

Il detentore del titolo abdica senza scendere in campo: Noavkha annunciato ufficialmente che non parteciperà alle Nitto Atpdi2024. Il campione serbo lo ha annunciato con una storia su Instagram: “Per via dell’infortunio in corso non giocherò la prossima settimana”. Ilè presto detto: a 37 anniha scelto di non puntare più alla classifica. Dopo aver vinto l’oro olimpico, il suo ultimo obiettivo è tentare di conquistare il 25esimo Slam, per diventare il più vincente di tutti i tempi. Per questo ha deciso di prendersi un lungo periodo di recupero e riposo: vuole presentarsi al meglio agli Australian Open di inizio 2025. Articolo in aggiornamento L'articolosiAtpdi: ilora proviene da Il Fatto Quotidiano.