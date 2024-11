Sport.quotidiano.net - Modena Mandelli al lavoro verso la Carrarese

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Dopo una domenica abbastanza frenetica, caratterizzata prima dall’annuncio dell’esonero di Pier Paolo Bisoli, poi da un continuo susseguirsi di voci, fino a tarda sera, sul nome di chi sarebbe stato il successore del mister di Porretta Terme, ilieri ha deciso di affrontare il problema in maniera in qualche modo saggia, senza farsi condizionare dalla fretta. In quest’ottica la società gialloblù, in una nota uscita poco dopo le 12 di ieri, ha comunicato infatti che la squadra è stata affidata al tecnico della Primavera Paolo, che sarà in panchina nella prossima gara dei canarini, il match delicatissimo in programma sabato al Braglia contro la, e si avvarrà della stretta collaborazione di Michele Troiano, allenatore della Under 17. Il mandato adovrebbe essere, almeno dal tono del comunicato della società, ad interim e quindi solo per la gara di sabato (anche se nel calcio mai dire mai e anche lui potrebbe essere annoverato, anche se l’ipotesi appare ad oggi abbastanza remota, tra i papabili a guidare la squadra fino a fine stagione): dopo la partita contro i marmiferi ci sarà la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali e dunque la società potrà valutare il momento con maggiore tranquillità ed individuare la figura che andrà a prendere il posto di Bisoli.