Gamberorosso.it - Milano come Gotham City? La sera Esselunga chiude in anticipo i supermercati per "motivi di sicurezza"

, il crimine non sembra non volere dormire mai. Difatti, proprio a causa di "episodi di furti" registrati nei punti venditadella città meneghina, oltre che per "dare un beneficio" ai lavoratori "in termini di durata dei turni", è stata stabilita la chiusura anticipata di dieci, dalle 22 alle 21, ad esclusione di quello interno al centro commerciale "Merlata Bloom". A svelare le ragioni dietro al provvedimento è Alessio Di Labio, della segreteria nazionale di Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi (Filcams), citato da Il Corriere della, che sintetizza ulteriormente parlando di una "questione di". L'inpercepita dai lavoratori Una tesi confermata anche da alcune indiscrezioni riportate daToday, che spiegala decisione sia arrivata per "dei problemi di'denunciati' dai dipendenti impiegati nei turni di chiusura, che si trovavano a lasciare i locali ata inoltrata, con un'inpercepita molto più elevata".