Game-experience.it - Metal Slug Tactics, la recensione: Mission Start!

Leggi tutto su Game-experience.it

Dopo ben 6 anni di distanza dall’ultimo titolo,XX, si torna nell’universo creato nel 1996 da SNK con uno stile di combattimento atipico. Nominare la saga diha significato sempre e soltanto una cosa: pomeriggi interi incollati ai cabinati nelle sale giochi con un Run ‘n Gun così variegato che ci metteva davanti orde di zombie o granchi giganti comandati da soldati sotto ordine del generale Morden.passa ad uno stile completamente diverso: vestiremo i panni dei soldati della Peregrine Falcon Squad e dovremmo armarci di pazienza e buona coordinazione per attuare le giuste scelte e superare i livelli in questo rogue like tattico. Il titolo sarà disponibile dal 5 Novembre per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series XS, ma noi lo abbiamo “spulciato” in anteprima per fornirvi unacon i fiocchi di