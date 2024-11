Lapresse.it - Medioriente, Netanyahu rimuove Gallant: Katz nuovo ministro Difesa

Il primoisraeliano Benjaminha dichiarato di aver sollevato dall’incarico ildellaYoav. Lo riporta Haaretz.sarà sostituito da Israel, attualedegli Esteri. Gideon Saaar rimpiazzerà. Benjaminalla commemorazione per le vittime dell’attentato di Hamas del 7 ottobre 2023Polizia apre indagine su ‘fatti gravi’ in ufficioL’Unità 433 Lahav della polizia israeliana ha reso noto oggi che sta conducendo da diversi mesi un’indagine penale che “riguarda fatti gravi risalenti all’inizio della guerra” all’interno dell’ufficio del primoBenjamin. Lo riporta Ynet. Nell’ambito della vicenda, si prevede che un alto funzionario dell’ufficio del premier sarà interrogato. In precedenza una fonte aveva rivelato a Ynet il timore che ci fosse stato un tentativo da parte di funzionari dell’ufficio didi “mettere mano”, cioè di modificare alcuni dei protocolli o delle trascrizioni delle discussioni del gabinetto.