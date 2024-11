La Russia ha provato a scatenare degli incendi a bordo di aerei diretti in Canada e negli Stati Uniti

Leggi tutto su Open.online

Un’azione terroristica russa, orchestrata lo scorso luglio, è stata rivelata in esclusiva dal Wall Street Journal. Fonti anonime di intelligence hanno confidato al giornale americano che i due pacchi infiammatisi nei centri logistici Dhl di Lipsia e Birmingham facevano parte di un’operazione segreta di Mosca. L’obiettivo – mancato – era appiccaredicargo e passeggeriin. Le agenzie di spionaggio europee hanno concluso che la sostanza infiammabile nascosta in quei massaggiatori elettrici faceva parte di un piano delleper attentare agli. Le fonti dell’intelligence hanno sostenuto che i massaggiatori elettrici, inviati nel Regno Unito dalla Lituania, sembrano essereun test per capire come far salire tali dispositiviari adiin Nord America.