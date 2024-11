La rapina al supermercato all’ora di punta | arrestati i tre rapinatori finiti imbottigliati nel traffico

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Pensavano di mettere a segno unafacile facile alMD di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, ma la scalcagnata banda composta da un 59enne e due minori di 15 e 16 anni non aveva fatto i conti con ildella domenica. Per i carabinieri è stato piuttosto semplice rintracciare e accerchiare la banda ditori che ha tentato la fuga e che è rimasta bloccata nel, traendo in arresto il 59enne finito nella casa circondariale di Bergamo e gli altri 2 minorenninel carcere minorile Beccaria di Milano. Laalfinisce male Lasi è consumata nel tardo pomeriggio di domenica 3 novembre, quando i due ragazzini armati di pistola hanno fatto irruzione nel, facendosi consegnare il magro bottino, meno di 200 euro, per poi fuggire verso l’esterno dove ad attenderli c’era il complice 59enne in auto col motore acceso.