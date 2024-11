La ragazzina che ha accoltellato un compagno a scuola ha problemi di autolesionismo può fare male anche agli altri

Leggi tutto su Open.online

Ladi 12 anni che haundi classe allamedia Vivaldi di via Giovanni Prati non è imputabile. Perché ha meno di 14 anni. Ma la procura di Roma ha comunque inviato una relazione al tribunale dei minorenni in cui si ipotizza il reato di lesioni personali. Secondo la ricostruzione circolata nelle scorse ore la 12enne ha colpito il ragazzino subito dopo aver varcato la soglia del cancello della. E lo ha fatto perché venerdì scorso lui l’avrebbe denunciata mentre copiava durante una verifica alla prof. Facendoleprendere una nota sul registro. Laha chiamato il 112 chiedendo aiuto per la vittima subito dopo averla colpita. Intanto i compagni dila definiscono una “Emo”. «Ha solo un’amica che è come lei. Stanno sempre e solo loro due», è il racconto al Messaggero.