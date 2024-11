Liberoquotidiano.it - Ita-Lufthansa: fonti governo, ira Giorgetti 'non cediamo a ricatti'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Chi gli ha parlato in queste ore lo descrive furente, ma soprattutto pronto a tirare dritto. Giancarlosegue da vicino il dossier Ita-, ora che l'accordo tra il suo ministero e il gruppo tedesco rischia di saltare dopo quasi due anni di trattative serratissime. L'intesa si sarebbe arenata nella notte, sulla seconda tranche di 325 milioni che proprio Viale XX Settembre dovrebbe incassare dall'accordo. I tedeschi avrebbero chiesto un aggiustamento o meglio una 'sforbiciata' della cifra, tirando in ballo l'accordo del 2023, con aggiustamenti parametrati sull'ultimo trimestre e numeri di riferimento di fatto sfavorevoli non solo per Ita ma per l'intero comparto aereo. Tanto è bastato per far saltare il banco, almeno al momento, perchédisostengono all'Adnkronos che negli accordi portati avanti fino a questo momento tra Ita e"non erano affatto questi i patti".