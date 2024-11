Quifinanza.it - Innovazione e sostenibilità: il Gruppo ITO si distingue

Il settore edile sta vivendo una rivoluzione, guidata dall’integrazione di nuove tecnologie e da richieste di mercato sempre più esigenti. In questo scenario in evoluzione, ilITO emerge come leader, puntando suambientale. La leadership delITO nel Sud Italia Nato nel cuore della Puglia, ilITO ha consolidato la sua leadership anche in Basilicata e Calabria, grazie a una rete commerciale estesa e a un ufficio tecnico che collabora con progettisti e imprese edili. Specializzato in travetti precompressi e architravi, ITO offre un’ampia gamma di manufatti in calcestruzzo armato precompresso, apprezzati per la qualità e la resistenza, soddisfacendo le esigenze più complesse del settore come ad esempio lastre predalles, muri singola e doppia lastra.