Agi.it - Il legale della famiglia della 13enne morta a Piacenza: "Pericolo sottovalutato"

Leggi tutto su Agi.it

AGI - "Chiederò conto ai servizi sociali del loro operato, per capire se c'è stata una sottovalutazionesituazione di Aurora. Mi confronterò anche su questo con il sostituto procuratore del tribunale dei minori, Simone Purgato. Di sicuro, non è stato previsto ciò che stava avvenendo. La madre di Aurora aveva manifestato delle preoccupazioni su questo 15enne che frequentava la figlia. Anche se non ha riferito di violenze, dovevano approfondire perché Aurora aveva solo 13 anni ed era affidata anche ai servizi sociali oltre che alla madre". Cosi' all'AGI Lorenza Dordoni, avvocatodi Aurora, lalo scorso 25 ottobre, dopo essere precipitata da un palazzo, al terminecelebrazione dei funerali dell'adolescente. Il suo ragazzo, un 15enne, è stato fermato per omicidio volontario ed è recluso nell'istituto minorile di Bologna.