Lanazione.it - Il consultorio è prevenzione. Per donne, coppie e giovani

Leggi tutto su Lanazione.it

Anche quest’anno ildella Piana di Lucca si è immerso nell’atmosfera magica e festosa di “Lucca Comics & Games”, aprendosi ai numerosi visitatori e cittadini per portare il suo messaggio die promozione della salute per le, lee ie le famiglie. Molti i ragazzi, le ragazze, le bambine e i bambini che, anche con i loro genitori, hanno visitato lo stand del, in cui erano esposti o volantini con le attività. C’è stato quindi modo per tante persone di conoscere i servizi offerti, di fare domande e di conoscere così la realtà dei Consultori. Il tavolo è stato presente in tutte le giornate dei Comics, grazie alla grande disponibilità delle operatrici e degli operatori sociali e sanitari. Al contempo, durante questo periodo, è stato ovviamente garantita la normale apertura dei servizi.