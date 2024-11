Giornalettismo.com - Il caso della (finta) lotteria di Musk a sostegno di Trump

La trasparenza non è senz’altro una delle virtù dell’uomo più ricco del mondo. E anche il” messa in piedi da Eloncandidatura di Donaldalla Casa Bianca ne è la conferma. Il proprietario di X, infatti, distribuisce quotidianamente (oggi è l’ultimo giorno) un milione di dollari a un “fortunato” vincitore che ha firmato la petizione – promossa da America PAC, creata proprio da– a“libertà di espressione” e “diritto di possedere armi” negli Stati considerati in bilico alla vigilia del voto. Peccato che sia tutta una farsa. Non i soldi distribuiti, ma il concetto di “”. LEGGI ANCHE > Partiamo dalle basi. Partiamo dalla spiegazione del termine “”. Per farlo, prendiamo in prestito la definizione fornita dal vocabolario italiano dell’Enciclopedia Treccani: «Gioco di fortuna nel quale la vincita di un premio prefissato, in cose o denaro, dipende dall’estrazione a sorte di un biglietto o di una cartella contrassegnati da un numero».