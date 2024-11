Ilrestodelcarlino.it - I ristoranti dell’Emilia Romagna e le stelle Michelin 2025: i verdetti

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 novembre 2024 – Il conto alla rovescia è finito, il giorno più atteso dagli appassionati della ristorazione di qualità è arrivato: si è svolta questa mattina, al Teatro Pavarotti Freni di Modena, la cerimonia di presentazione dell’edizione- la settantesima - della GuidaItalia. L’omaggio all’Emilia-stellati: le novità Nuovistellati in Emilia-Confermate le treall’Osteria Francescana Gli altri riconoscimenti della GuidaCome vengono assegnate le? Qual è la differenza tra una, due e tre? Una targa speciale ad Arnaldo Clinica Gastronomica di Rubiera (Re) L’omaggio all’Emilia-A presentare le new entry del firmamento gastronomico per l’anno che verrà è stata la conduttrice radiofonica e televisiva Giorgia Surina, che ha innanzitutto ricordato ‘la forza e il coraggio’ di una terra che ha saputo rialzarsi dopo le alluvioni che l’hanno più volte interessata nell’ultimo anno e mezzo.