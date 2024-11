Puntomagazine.it - Genova Rivarolo: accoltellato un capotreno, scattano proteste e scioperi dei trasporti in tutta Italia

Dopo l’aggressione avvenuta a, i sindacati chiedono maggiori misure di sicurezza per il personale ferroviario. È in corso inuno sciopero di otto ore del personale ferroviario, compreso il personale di Tren, TrenTper, FS Security, Italo NTV e Trenord. La protesta, proclamata dalle 9 alle 17, è stata indetta in seguito a un grave incidente avvenuto a bordo di un treno regionale. In particolare, undi 44 anni è statomentre svolgeva il suo lavoro sul treno regionale diretto a Busalla. L’Incidente L’aggressione è avvenuta a bordo del treno regionale 12042, mentre ilstava controllando i biglietti dei passeggeri. Al momento dell’incidente, si trovava all’altezza della stazione diquando ha chiesto a una coppia di giovani passeggeri di mostrare i biglietti.