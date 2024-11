Puntomagazine.it - “Genesi delle periferie. Dai Casali al terremoto del 1980”: appuntamento nella Sala Litza

Dalle Radici alla rigenerazione: esplorando lenapoletane tra storia, progetti e partecipazione comunitaria Il dibattito si inquadra nell’ambito della serie di incontri organizzati dalla Fondazione Valenzi sullenapoletane. Gli eventi precedenti hanno valorizzato realtà che operano in contesti generalmente identificati con l’esclusione e il degrado, ma che sono invece anche luoghi di partecipazione e creatività, che generano contesti molto vitali centrati su diffuse attività sociali, culturali e su innumerevoli progettualità, con un significativo impatto sulle comunità. In questa occasione si analizzeranno le originidalla storia della formazione del tessuto degli abitati extra murali di Napoli (iregi, urbani etc.) tra Settecento e Novecento all’esperienza del Pianoed il Programma Straordinario di Edilizia Residenziale varati dalla Amministrazione Valenzi.