Dailyshowmagazine.com - Gabriele Maquignaz: Il Padre dello Spazio-Tempo nell’Arte Contemporanea

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

è un artista conraneo di grande originalità, definito da Philippe Daverio come il “”. Con opere che uniscono filosofia, scienza e spiritualità,esplora temi come l’origine dell’universo e la ricerca del significato della vita. La sua opera più rappresentativa, Big Bang, segna un punto di svolta nella storia dell’arte conranea, poiché utilizza il concetto di esplosione per creare nuove dimensioni spaziali erali sulla tela. L’Opera “Big Bang”: Un’esplosione diL’opera Big Bang nasce da un’idea rivoluzionaria: rappresentare l’esplosione primordiale che ha dato origine all’universo.utilizza un fucile per creare questa opera, trasformando lo strumento in un mezzo artistico. Ogni colpo produce un’esplosione di colore che si imprime sulla tela, simbolo della nascita