Elezioni Usa 2024 Trump chiude la campagna in Michigan e promette nuove vette di gloria

Roma, 5 novembre- Non sono mancati i colpi di scena e le sue celebri frasi non proprio ‘politically correct’ nell'ultimo comizio di Donald. A poche ore dall'apertura dei seggi, il candidato Repubblicano ha prima fatto tappa in Pennsylvania - lo stato tra i più incerti, dove ha parlato anche Kamala Harris - e poi ha chiuso la suaelettorale nello stato chiave del, tra quelli in bilico, dove ha cercato di recuperare lo stacco di quattro punti sull'avversaria. Salendo sul palco,si lamenta di un microfono troppo basso e, nel farlo, si prende la scena simulando del sesso orale. Il bersaglio, come sempre, è stata l’avversaria Dem. "Mettete Mike (Tyson) sul ring con Kamala. Sarà interessante", ha detto l’ex presidente in un comizio in Pennsylvania. E poi l’affondo: se Harris vincerà, “invaderà il Medio Oriente".