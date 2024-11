Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024, Kamal Harris in Pennsylvania: “L'America è pronta per un nuovo inizio. Ogni voto conta”

Roma, 5 novembre- "Questa potrebbe essere una dellepiù serrate della storia:. L'per un". Promette di “voltare pagina” e rilanciare uncorso politico per la Casa Bianca: cosìha iniziato il suo comizio ad Allentown, in, Stato cruciale per la sua elezione. Con quattro punti di vantaggio su Donald Trump - la vicepresidente ha il 51% dei consensi contro il 47% dell’avversario repubblicano - la candidata Dem ce l’ha messa tutta per aumentare la forbice e portare a casa più voti possibili nello stato più incerto fra quelli indecisi e anche il più popoloso, dove il margine di rimonta potrebbe essere alto. Alla vigilia del, quattro i comizi nell’agenda di. epaselect epa11701559 US Vice President and Democratic presidential nomineespeaks at a campaign rally on the eve of Election Day in Allentown,, USA, 04 November