È terribile Iago viene a sapere della tragedia dopo essere uscito dal Grande Fratello

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

, il primo messaggio diGarcial’eliminazione. Tra Amanda,e Maria Vittoria è stato proprio l’attore iberico a dover uscire dai giochi. Noto in Italia per aver recitato in “Il Segreto” e “Una Vita“,la vittoria a “Ballando con le Stelle” Alfonso Signorini lo ha voluto nel cast. Purtroppo per lui e i suoi fan l’avventura nel reality è terminata ieri, lunedì 4 novembre. Nella giornata di oggi, martedì 5 novembre,Garcia ha pubblicato il primo contenuto sociall’esperienza al. Sebbene molti siano rimasti stupitisua eliminazione, l’attore ha affermato che un po’ se lo aspettava.ha voluto inviare un messaggio di gratitudine per la possibilità che gli è stata data mentre si trovava in aeroporto in attesa di prendere l’aereo per Madrid.