Dopo la ristrutturazione il ristorante Don Alfonso non conferma la seconda stella Michelin

Nella Guida2025 Don1890 ha perso due stelle per. Ora che ha riaperto ne guadagna “soltanto” una. La domanda sorge spontanea: ildella famiglia Iaccarino perde unao ne conquista una? Domanda che rimarrà senza risposta, immaginiamo. Ad ogni modo, con o senza stelle, il Donrimane la "casa degli italiani" grazie alla lungimiranza della famiglia Iaccarino chemesi di un importante restauro ha dato un nuovo volto a questocon albergo nel cuore della penisola sorrentina. La squadra è sempre la stessa: Ernesto in cucina, il fratello Mario in sala, i genitori Livia ea ronzare attorno da grandi padroni di casa. La proposta culinaria è all’insegna di un classicismo stilisticamente perfetto, che non pretende di fare avanguardia nelle scelte tecniche ma alla fine la fa nella incessante ricerca di una felicità attraverso i sapori.