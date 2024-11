Anteprima24.it - Dall’Irpinia a Valencia, un ponte di solidarietà: raccolta beni

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti, undi. Il CESVO-LAB “Irpinia- Sannio”, presieduto da Raffaele Amore e diretto da Maria Cristina Aceto, diventa Centro diper le derrate alimentari ed i prodotti per l’igiene personale da inviare a, la città spagnola colpita dall’alluvione che ha falcidiato più di 200 vite. Un’emergenza umanitaria che potrebbe allargarsi, in considerazione dell’allerta rossa emanata nella città spagnola per il protrarsi delle avverse condizioni climatiche. Una rete di aiuto a cui il CESVO-LAB ha aderito con le associazioni “Insieme per Avellino”, “Federazione Civica Associazioni del Sud” e “SVIMAR”, l’ente di volontariato, divenendo centro di. L’ente per il sostegno ed il supporto del volontariato, con sede ad Avellino, in Corso Umberto I, 109, si trasforma in luogo di confluenza dei prodotti a lunga conservazione e in perfetto stato, da destinare alla popolazione ferita da una calamità naturale di vaste proporzioni.