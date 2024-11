Cinema, Le Giornate del Cinema Muto ritornano a Parigi

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 5 nov. (askanews) – Ledelgrazie alla partnership avviata nel 2018 con la Fondation Jérome Seydoux-Pathé, punto di riferimento in materia di conservazione e salvaguardia del patrimoniotografico. Con il titolo “Ledel, sélection du festival de Pordenone 2024”, anche quest’anno sarà proposta nella sala della Fondazionena, dal 6 al 26 novembre, una rassegna con numerosi titoli presentati alla 43esima edizione delle, da poco conclusa al Teatro Verdi di Pordenone. Sono 15 le proiezioni in programma, tutte con accompagnamento musicale dal vivo e tutte con replica, per un totale di 30 appuntamenti. Il direttore del festival Jay Weissberg, che ha curato la selezione insieme alla Fondation Seydoux-Pathé e che sarà nella capitale francese dal 20 al 26 novembre, ha detto che “fra gli obiettivi dellevi è quello di ampliare gli ambiti di ricerca e di studio sulabbattendone i confini affinché paesi, temi, registi e generi solitamente trascurati siano finalmente integrati nella storia dele nella programmazionetografica, perché solo così si può comprendere a fondo questa forma d’arte e l’epoca in cui essa è nata e si è sviluppata”.