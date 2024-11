Cultweb.it - Chi era Guy Fawkes e cos’era la congiura delle polveri

Guyera un soldato cattolico inglese diventato famoso come uno dei principali cospiratori coinvolti nel complotto del 1605. Nato in Yorkshire nel 1570, era un veteranoguerre religiose nei Paesi Bassi e un devoto cattolico. Al suo ritorno in Inghilterra, però, trovò un paese dominato dalla Chiesa Anglicana e guidato da un re protestante, Giacomo I. Proprio per questo, nel 1604, un gruppo di cattolici inglesi, guidati da Robert Catesby, iniziò a pianificare un complotto, ricordato proprio come La, per uccidere il re Giacomo I e i membri del Parlamento protestante. L’obiettivo era quello di riportare l’Inghilterra al cattolicesimo e di porre sul trono una regina cattolica. Il piano era audace e semplice, ossia nascondere una grande quantità di polvere da sparo nei sotterranei della Camera dei Lord per poi farla esplodere durante l’apertura del Parlamento.