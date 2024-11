Donnaup.it - Cheesecake alla nocciola: il dolce senza cottura dal sapore autunnale

Non serve accendere il forno per preparare questa, ma occorre un po’ di pazienza. Si tratta di una torta fredda, per questo dovremo lasciarla rassodare per 4 ore in frigorifero per ottenere la giusta consistenza della farcitura e della base. Un fondo croccantino e una crema compatta e scioglievole al contempo fanno di questoun piccolo capolavoro casalingo, non troppo difficile da realizzare. Bellissima da vedere, tempestata com’è di nocciole tostate e guarnita da uno strato sottile di crema spalmabile, sempre alle nocciole, è golosissima da assaporare! Piacerà a grandi e piccini! Se avanza, possiamo conservarla in frigorifero per un massimo di 3 giorni. ma sparirà prima!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: per la base: 180 gr di biscotti al cacao 120 gr di burro fuso 120 gr di farina di nocciole per la crema: 300 ml di panna fresca 300 gr di mascarpone 2o0 gr di formaggio spalmabile 250 gr di crema spalmabile alle nocciole (qui la ricetta per prepararla in casa) 30 gr di zucchero a velo 10 gr di gelatina in fogli 25 ml di panna fresca per la finitura: crema spalmabile alle nocciole a sentimento q.