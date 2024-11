Romadailynews.it - Cgil Roma e Lazio: “Il 2025 sarà un salasso per i cittadini”, sciopero generale il 29 novembre

Leggi tutto su Romadailynews.it

Natale Di Cola critica la legge di bilancio e chiede azioni concrete da Rocca e Gualtieri per proteggere lavoratori e. La legge di bilanciorappresenterà “unper idel, soprattutto per quelli di”. È quanto afferma Natale Di Cola, segretariodella, in una nota ufficiale, puntando il dito contro le politiche fiscali del governo e l’assenza di misure concrete per proteggere lavoratori e pensionati. Secondo Di Cola, l’esecutivo “mette le mani in tasca a chi lavora e umilia chi è in pensione”, senza intervenire su evasione fiscale e rendite finanziarie. “Basterebbe seguire l’esempio di molti Paesi europei”, sostiene il sindacalista, proponendo una tassa sugli extra-profitti e sulle rendite. Un altro fattore di pressione economica, secondo Di Cola, il Giubileo, evento che sta già provocando un aumento del costo della vita a, con l’infne che colpisce beni alimentari, attività ricreative e soprattutto il mercato immobiliare.