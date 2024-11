Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole Giacomo Raspadori. La trattativa

Leggi tutto su Dailymilan.it

, i rossoneri potrebbero tornare sula gennaio eha messo nel mirino. Lapotrebbe essere il compagno di reparto perfetto da affiancare ad Alvaro Morata. In casac’è, infatti, l’idea di tornare sul mercato a gennaio per cercare una seconda punta da affiancare all’attaccante spagnolo. Ecco che allora, il senior advisor di Red Birdavrebbe messo nel mirino il centravanti del Napoli. Il classe 2000 ex Sassuolo, infatti, non sta trovando spazio nelle gerarchie di Antonio Conte e gradirebbe una nuova destinazione. Illo sta monitorando da ormai qualche settimana, ha preso i primi contatti e nelle prossime settimane potrebbe decidere di affondare il colpo o meno. Ci sono, però, due problemi per il club di via Aldo Rossi: il primo è la concorrenza, visto che anche l’Atalanta ha inserito il giocatore nella lista dei desideri.