Calciomercato Milan, Giorgio Furlani blinda Tijjani Reijnders: che ingaggio! La cifra

, l’amministratore delegatoè pronto a rinnovare il contratto di: ecco il nuovo ingaggio!ha scelto di voler restare a lungo nele per questo motivo, nonostante il suo attuale contratto scadrà nel 2028, c’è la voglia di prolungare l’accordo con il club di via Aldo Rossi fino al 2030. E’ questa l’idea dell’amministratore delegato rossonero. Negli scorsi giorni si era poi parlato di un ingaggio quasi raddoppiato. Il Corriere dello Sport, però, fa il punto della situazione e afferma che il centrocampista olandese – con il nuovo contratto – andrà a percepire un notevole aumento. L’accordo, che deve ancora essere trovato in maniera definitiva, dovrebbe aggirarsi sui 4/5 milioni di euro a stagione. Una sorta di premio per, che è salito in cattedra in queste ultime giornate ed è diventato in poco tempo uno dei punti di riferimento deldi Paulo Fonseca.