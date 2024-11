Calciomercato.it - Botta e risposta prima della Champions, è bufera sul giornalista: “Non ha rispetto”

Leggi tutto su Calciomercato.it

Siparietto tra une l’allenatoredel match in: l’insistenza del cronista ha fatto infuriare i tifosi sui social La stagione calcistica europea ha appena superato il suo primo terzo, con 10-11 giornate andate già in archivio per il campionato e quasi quattro di in campo internazionale. Unaparte comunque significativa, ma che non ha ancora definito totalmente determinate gerarchie. Ci sono diverse sorprese, qualche conferma. Succede in Serie A, succede anche in Premier. L’ultimo turno è stato favorevole al Liverpool, viste le sconfitte contemporanee di City e Arsenal che ha consetito ai Reds di salire in vetta a +2 su Guardiola. E al terzo posto c’è un incredibile Nottingham Forest, +1 sul Chelsea. Ruben Amorim (Ansafoto) – calciomercato.itLa squadra di Maresca ha pareggiato nel big match contro un Manchester United che ha cambiato di nuovo allenatore.