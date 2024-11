Gaeta.it - Base jumper finlandese salvato dopo un’interruzione in volo nel monte Brento

Un intervento di soccorso ha avuto luogo sul, località Dro nella Valle del Sarca, dove undi 32 anni è rimasto appeso a circa metà parete delle Placche Zebrate. L'incidente si è verificato intorno alle 9:00 del mattino, quando l'uomo,essersi lanciato dal Becco dell'Aquila, ha riscontrato problemi durante il. La sua vela si è impigliata su una pianta, lasciandolo in una situazione di difficoltà. La chiamata d'emergenza e le prime operazioni di soccorso La centrale unica di emergenza ha ricevuto la segnalazione da parte di un testimone che, dalla valle, ha assistito all'incidente. In seguito alla richiesta d'intervento, il Soccorso alpino ha attivato l'elicottero per raggiungere il. L'equipe di soccorso ha imbarcato due tecnici specializzati dell'elisoccorso, dato il livello di complessità dell'operazione.