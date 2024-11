Iodonna.it - Basato sull'autobiografia di Matt Longline, il film racconta la vita di un giovane vedovo alle prese con una neonata da crescere

In onda stasera21.30 su Rai 1, Un padre è tratto dalla toccante storia vera di un uomo che, rimastosubito dopo la nascita della sua bambina, cresce la sua bambina da solo. Diretto da Paul Weitz (regista del cult con Hugh Grant About a Boy – Un ragazzo), ha come protagonista un sorprendente Kevin Hart, comico americano qui al suo primo ruolo drammatico. Francesca Comencini e “Il tempo che ci vuole”: una lettera d’amore a mio padre X Leggi anche › “e ali della speranza”, su Rai 1 un survival movie con protagonista Dennis Quaid Un padre, la trama delsu Rai 1(Kevin Hart) e la moglie Liz (Deborah Ayorinde) sono unacoppia sposata e in attesa della loro prima figlia.