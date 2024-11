Anticipazionitv.it - Aurora Ramazzotti svela la sua nuova casa: arredamento personale e un dolce regalo da Michelle Hunziker

ha recentemente pubblicato un video in cui rivela la suaabitazione, uno spazio che rispecchia perfettamente la sua personalità e il suo desiderio di creare un ambiente accogliente per la sua famiglia. Dopo aver vissuto in un appartamento ristrutturato poco prima della nascita del piccolo Cesare,e Goffredo hanno deciso di investire in unapiù spaziosa, ideale per crescere il loro bambino e condividere nuovi ricordi. Unaarredata con carattere e senza l’aiuto di un designer In un tour video,mostra le stanze della: un grande salotto, una sala da pranzo, una camera padronale, una per il figlio, un piccolo studio e persino una stanza della musica, dove troneggiano un pianoforte e una chitarra. L’influencer ha deciso di occuparsi in prima persona dell’, scegliendo dettagli che rendono ogni spazio unico.