Atp Metz 2024 | Sonego lotta ma cede il passo trionfa Rublev

Esce di scena Lorenzonel secondo turno del torneo ATP 250 di. L’azzurro hato con le unghie e con i denti, ma alla fine è uscito sconfitto con il punteggio di 7-6(3) 7-5 in un’ora e 52 minuti dal confronto con Andrej. Prova solida da parte del russo, che sta provando a lasciarsi alle spalle il brutto periodo e a guardare con fiducia al futuro, che lo vedrà impegnato la prossima settimana alle Nitto Atp Finals di Torino. Al prossimo turno intantoattende il vincente della sfida tra Moutet e Struff. Si conclude qui invece una stagione in chiaroscuro per, con il lampo della vittoria a Winston-Salem ma in mezzo tante ombre e una posizione che lo vede al di fuori dei primi 50 del mondo. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DI– Avvio di partita molto equilibrato, ma già dopo due game l’azzurro deve fronteggiare due palle break: ne esce benissimo però, perché infila tre ace e una prima vincente e si salva.