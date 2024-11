Biccy.it - Ascolti 4 novembre, quanto ha fatto l’undicesima puntata del Grande Fratello

Leggi tutto su Biccy.it

Parliamo di. Ilè in onda con la 18esima edizione e nel corso delabbiamo assistito all’eliminazione a sorpresa di Iago Garcia, all’ingresso di Alfonso D’Apice come nuovo concorrente e della partenza di Tommaso Franchi per la Spagna dove vivrà una settimana al Gran Hermano. In nomination sono finiti in tre: il televoto non è eliminatorio e decreterà i due immuni. I più votati sono stati Clayton Norcross, Shaila Gatta e MariaVittoria Minghetti.ha totalizzato 2.096.000 telespettatori pari al 17,1% di share; su Rai1 il secondo appuntamento della fiction Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia ha3.292.000 telespettatori pari al 19,5% di share.181^: 2.510.000 telespettatori – 21,28% di share 2^: 2.