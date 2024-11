Lanazione.it - Area ex Sacci, arriva un centro di alta formazione professionale

Arezzo, 5 novembre 2024 – Castel Focognano: l’amministrazione approva la proposta di destinare risorse ad undinell’ex. L’ amministrazione comunale di Castel Focognano ha approvato, in Consiglio, la delibera da inviare alla Regione Toscana con la proposta di destinare risorse per undiper i giovani nell’ex. La delibera proposta dal Comune di Bibbiena, portata all’ordine del giorno nel Consiglio Comunale di lunedì 28 ottobre 2024, è stata approvata con i voti del gruppo di Maggioranza “Impegno Comune per Castel Focognano”. Il Sindaco Ricci dichiara: “Siamo convinti che la proposta dell’amministrazione comunale di Bibbiena, per la realizzazione di un polo tecnologico d’per i giovani, nell’exsia concreta e importantissima per tutto il territorio casentinese.