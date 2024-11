Calciomercato.it - Ancora plusvalenze, De Laurentiis indagato: la nuova accusa

Il presidente del Napoli sotto indagine da parte della Procura di Roma: arriva anche la risposta dei legali Aurelio De, presidente del Napoli,per falso in bilancio. È questo quanto emerge dalla chiusura delle indagini della Procura di Roma relative al fascicolo sull’acquisto di Kostas Manolas alla Roma nel 2019. Gli inquirenti hannosulla compravendita del difensore greco nell’ambito dell’indagine avviata per presuntefittizie relative all’acquisto di Victor Osimhen nel 2020., De: la(LaPresse) – Calciomercato.itIn quel caso i pubblici ministeri della capitale avevano chiuso le indagine a gennaio 2024. Ora c’è stata la chiusura anche del fascicolo relativo a Manolas e a Deè stato contestato il reato di falso in bilancio.