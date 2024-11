Lanazione.it - Weekend da record. Ponte e clima mite portano il mondo in città

di Francesco Ingardia "presa d’assalto, non ci sono altri termini. Uno straordinario ultimodel 2024 di una straordinaria stagione". Il verdetto delle associazioni di categoria è unanime. Per una volta, accantoniamo la piaga overtourism.di Ognissanti promosso a pieni voti: Firenze invasa dai turisti, di massa e d’elite dalla capacità di spesa alta. Fin qui poche sorprese per una delled’arte più gettonate dal viaggiatore straniero. Ma sia Confcommercio che Confesercenti rilevano un elemento significativo: anche il turista italiano ha premiato la culla del Rinascimento. Ristoranti pieni, negozi col vento in poppa, strutture ricettive straboccanti e file chilometriche ai musei. Agli Uffizi oltre 11.500 ingressi, a Palazzo Pitti più di ottomila e alla Galleria dell’Accademia più di 6.600. Merito anche dell’occhiolino strizzato dal meteo.