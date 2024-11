Ilrestodelcarlino.it - Vigile investito davanti alla scuola elementare a Civitanova, stava dirigendo il traffico

Marche, 4 novembre 2024 – Agente della polizia localeda un’auto questa mattina in via D’Annunzio.svolgendo il servizio di smistamento deldi via Tacito a San Marone quando, proprio all’altezza dell’attraversamento pedonale, è avvenuto l’incidente e per fortuna le lesioni che ha riportato ilurbano non sono gravi. Quello è un tratto di strada trafficatissimo e pericoloso, con le auto che sfrecciano a grande velocità su quel rettilineo della strada che collegaporto aalta.