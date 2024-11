Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, bufera sul cavaliere del Trono Over: accusato di manipolare donne su un’app di incontri

LECCE – Vincenzo La Scala, noto per aver partecipato aldi, è finito sotto i riflettori per presunte attività scorrette sudi. Secondo quanto riportato da varie fonti, l’exavrebbe utilizzato la sua notorietà televisiva per conquistare la fiducia diconosciute online, portandole a credere in intenzioni sentimentali serie per poi sparire improvvisamente. La segnalazione: relazioni online sfumate La vicenda è emersa attraverso una segnalazione diffusa sui social, che accusa Vincenzo La Scala di aver instaurato rapporti con piùsudi, facendo leva su promesse di legami profondi e duraturi. Lecoinvolte sostengono di essere state manipolate, affermando che La Scala avrebbe agito con l’obiettivo di ottenere attenzioni e favori, salvo poi interrompere ogni contatto senza spiegazioni.