UniCredit acquisisce il 901% di Alpha Bank Romania

Milano, 4 nov. (askanews) – Dopo aver ricevuto le approvazioni da parte di tutte le autorità competenti e a seguito del completamento del processo di due diligence,ha acquisito dal gruppoil 90,1% diin cambio del 9,9% del capitale sociale die di circa 255 milioni di euro in contanti. L’operazione, che rientra nella partnership strategica traannunciata il 23 ottobre 2023, avvia il processo di graduale integrazione dinel gruppo. Fatte salve le fasi legali e autorizzative, l’integrazione sarà completata con la fusione per incorporazione diinche si prevede avverrà nella seconda parte del 2025. L’esperienza di, sia nel segmento corporate che in quello retail, rafforzerà la posizione della banca risultante, che porterà il Gruppoal terzo posto nel mercato rumeno – incluse le controllate – con una quota di mercato combinata di circa il 12% in termini di attività totali.