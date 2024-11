Quotidiano.net - Un dialogo efficace con i nostri giovani

Prodi Chiti e Martinelli hanno mantenuto la promessa di costruire unsemplice ma diinsegnamento per i. Un intreccio che ha messo insieme un’accurata analisi del quadro politico combinato con una esposizione utile e chiara di insegnamenti resi concreti e comprensibili da una lunga esperienza politica nella comunità nazionale e locale. La completezza e l’ordine dei problemi trattati potrebbe classificare questo libro tra i pochi strumenti utili per una scuola di politica dedicata proprio ai. () Questo sguardo concreto e realistico non poteva certo dipingere il mondo di rosa e i due dialoganti hanno mantenuto un’analisi oggettiva di una situazione nella quale isi trovano di fronte a cambiamenti che stanno avvenendo con una velocità senza precedenti.